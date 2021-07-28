Вчера в СМИ появилась новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, и уже определено предельную стоимость взимания платы за проезд. Но, как рассказали в Мининфраструктуры, это не правда - платных дорог планируется две.

"Поясню, почему эта информация не соответствует действительности, и что происходит на самом деле", пишет на своей странице в соцсети глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Проекты государственно-частного партнерства

В октябре 2020 годп Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18)

Борисполь – Полтава (М-03)

Херсон – Николаев (М-14)

Киев – Житомир – Ровно (М-06)

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19)

Днепр-Кривой Рог – Николаев (M-04 H11)

В рамках этого проекта плата за проезд сниматься не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из "государственных" средств (средств налогоплательщиков). То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность".

Кроме выплат за проделанную работу, инвестор также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и содержания дорог, а инвестору – гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе.

Платные дороги в Украине – перспектива

Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов. В то же время на этапе разработки пока два потенциальных концессионных проекта:

строительство дороги Стрый – Мукачево – сейчас для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование на средства компании Онур Конструкцион Интернешнл

строительство дороги Краковец – Броды – Ровно – здесь разработку ТЭО взяла на себя компания Автомагистраль-Юг.

Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества: государственно-частное партнерство или концессия – все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера. Предельная стоимость снятия платы за проезд определена исключительно для концессионных проектов.

Постановление Правительства от 23 декабря 2020 года определяет максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, построенных на условиях концессии. То есть для дорог, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это никакого отношения нет.