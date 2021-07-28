Вчора у ЗМІ з’явилась новина про те, що Україна збудує шість платних автобанів, і вже визначено граничну вартість стягнення плати за проїзд. Але, як розповіли в Мінінфраструктури, це не правда – платних доріг плануються дві.

"Поясню, чому ця інформація не відповідає дійсності, і що відбувається насправді", пише на своїй сторінці у соцмережі очільник Мінінфраструктури Александр Кубраков.

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Проекти державно-приватного партнерства

У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі. Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проектів:

Харків — Дніпро — Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)

Бориспіль — Полтава (М-03)

Херсон — Миколаїв (М-14)

Київ — Житомир — Рівне (М-06)

Ягодин — Ковель — Луцьк (М-07, М-19)

Дніпро-Кривий Ріг — Миколаїв (M-04, H11)

У рамках цього проекту плата за проїзд зніматись не буде. Внески інвестора компенсуватимуться з "державних" коштів (коштів платників податків). Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як "availability payments" або "плата за доступність".

Окрім виплат за пророблену роботу, інвестор також отримує на наступні 20–25 років контракт на утримання оновленої ділянки. Такий формат співпраці допомагає державі пришвидшити процес оновлення та утримання доріг, а інвестору — гарантувати прибутки у довгостроковій перспективі.

Платні дороги в Україні — перспектива

Наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів. Водночас на етапі розробки наразі два потенційних концесійні проекти:

будівництво дороги Стрий — Мукачево — наразі для цього проєкту розробляється техніко-економічне обґрунтування за кошти компанії Онур Конструкціон Інтернешнл

будівництво дороги Краковець — Броди — Рівне — тут розробку ТЕО взяла на себе компанія Автомагістраль-Південь.

Проте варто зауважити, що сам формат співпраці: державно-приватне партнерство чи концесія — все ще на етапі опрацювань і визначення. Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року. Розробка техніко-економічного обґрунтування є приватною ініціативою, після завершення досліджень буде оголошено відкритий конкурс, який має визначити майбутнього концесіонера

Гранична вартість зняття плати за проїзд визначена виключно для концесійних проектів

Постанова Уряду від 23 грудня 2020 року визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії. Тобто до доріг, які оновлюватимуться у рамках ДПП, це жодного стосунку немає.