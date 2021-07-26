Не дивлячись на те, що встановлення камер автофіксації не призводить до загального зниження рівня аварійності їх кількість продовжують збільшувати.

З 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

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Розташування камер:

Кіровоградська область

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Житомирська область

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кропивницький

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)

Нагадаємо, що за перше півріччя поточного року кількість аварій збільшилась на 20% попри встановлення камер автофіксації.