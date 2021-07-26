С 12 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение камер:

Кировоградская область

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

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Житомирская область

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кропивницкий

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Харьков

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

Напомним, что за первое полугодие текущего года количество аварий увеличилось на 20% несмотря на установку камер автофиксации.