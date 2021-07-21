Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа, регламентирующих развитие в Украине колесных транспортных средств, работающих на водороде.

Приказ "Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования" также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это связано с предыдущим переносом внедрения стандартов Евро-6 Верховной Радой.

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Приказ меняет нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е Правила Европейской экономической комиссии ООН. В настоящее время в Украине отсутствуют требования к водородным автомобилям и в Мининфраструктуры решили это исправить.

"Автомобили, работающие на водороде, не наносят вреда окружающей среде, поскольку имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", – отметили в МИУ.

"Документ позволит ввести не только возможность импорта водородных автомобилей в Украине, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий", – искренне считают чиновники Мининфраструктуры.