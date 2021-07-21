Міністерство інфраструктури України розробило проект наказу, який регламентує розвиток в Україні колісних транспортних засобів, що працюють на водні.

Наказ "Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання" також передбачає відстрочення до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів. Це пов'язано з попереднім перенесенням впровадження стандартів Євро-6 Верховною Радою.

Читайте також: Hyperloop та неолайнери замість маршруток: нова концепція транспорту від Омеляна

Проект наказу змінює нормативно-правову базу галузі, включаючи 134-е і 146-е Правила Європейської економічної комісії ООН. В даний час в Україні відсутні вимоги до водневих автомобілів і у Мінінфраструктури вирішили це виправити.

"Автомобілі, що працюють на водні, не завдають шкоди довкіллю, оскільки мають нульовий рівень викидів вуглецю. Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на навколишнє середовище", - відзначили в МІУ.

“Документ дозволить запровадити не лише можливість імпорту водневих автомобілів в Україну, але і налагодити їх виробництво в Україні. Це може бути поштовхом для подальшого розвитку водневих технологій”, - щиро вважають чиновники Мінінфраструктури.