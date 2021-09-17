МВД потратит 112 млн гривен на улучшение системы фиксации превышения скорости.

ГУ "Центр инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел Украины" потратит на модернизацию системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме 112 млн гривен. Об этом стало известно из информации на портале ProZorro.

Читайте также: Отменит ли Конституционный Суд автофиксацию: каковы шансы?

Участие в торгах приняли три участника ООО "Айти-Солюшнс", ООО "Метеор айти" и ООО "Смарт технолоджис". Еще одного участника, ООО "Спецбайт", не допустили к торгам.

Предложение ООО "Айти-Солюшнс" оказалось наиболее выгодным –108,918 млн гривен.

Компания зарегистрирована в 2012 году в Киеве. Бенефициарными владельцами компании указаны Сергей Хачиньян и Сергей Багрий. Всего компания за годы существования победила в тендерах на общую сумму 1,43 млрд гривен. Больше всего "Айти-Солюшинс" заработала на фискальной службе – 231 млн гривен. Еще 19 договоров компания подписала с Министерством обороны на общую сумму 116 млн гривен.