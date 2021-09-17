МВС витратить 112 млн гривень на покращення системи фіксації перевищення швидкості.

ДУ "Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України" витратить на модернізацію системи фіксації адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі 112 млн гривень. Про стало відомо з інформації на порталі ProZorro.

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Участь в торгах взяли три учасники ТОВ "Айті-Солюшнс", ТОВ "Метеор айті" і ТОВ "Смарт технолоджис". Ще одного учасника, ТОВ "Спецбайт", не допустили до торгів.

Пропозиція ТОВ "Айті-Солюшнс" виявилося найбільш вигідною -108,918 млн гривень.

Компанія зареєстрована в 2012 році в Києві. Бенефіціарними власниками компанії вказані Сергій Хачіньян і Сергій Багрій. Всього компанія за роки існування перемогла в тендерах на загальну суму 1,43 млрд гривень. Найбільше "Айті-Солюшинс" заробила на фіскальній службі - 231 млн гривень. Ще 19 договорів компанія підписала з Міністерством оборони на загальну суму 116 млн гривень.