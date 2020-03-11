Автомобильное предприятие Tatmadaw Heavy Industry выпускает внедорожники для армии и гражданских под маркой Inlay.

Мьянма (бывшая Бирма) граничит с Китаем, который славится своими копиями всего, что только можно представить. На одном из местных предприятий началось производство внедорожника, в котором безошибочно угадывается Mercedes-Benz G.

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Внедорожник Inlay заявлен, как первый автомобиль собственной разработки и производства. Хотя очевидно, что полностью разработать автомобиль на заводе не могли. А потому позаимствовали разработки проверенного временем автомобиля. Впрочем, создатели машины уверяют, что она не имеет ни одной общей детали с G-класс.

Подавляющее большинство комплектующих для Inlay поставляется из Китая, среди крупнейших партнеров значится концерн BAIC.

Фото: производство внедорожников Inlay в Мьянме / Dambiev

Внедорожники Inlay будут выпускать мелкими сериями, не более 1000 экземпляров в год. Преимущественно для нужд армии. Гражданская версия будет отличаться цветом кузова (белый, желтый, красный) и будет более комфортной. Информации о стоимости мьянманского "Гелика" нет.

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