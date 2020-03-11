Автомобільне підприємство Tatmadaw Heavy Industry випускає позашляховики для армії та цивільних під маркою Inlay.

М'янма (колишня Бірма) межує з Китаєм, який славиться своїми копіями усього, що тільки можна уявити. На одному з місцевих підприємств розпочалось виробництво позашляховика, у якому безпомилково вгадується Mercedes-Benz G.

Також цікаво: Якими авто володіють нові українські міністри

Позашляховик Inlay заявлений, як перший автомобіль власної розробки та виробництва. Хоча очевидно, що повністю розробити автомобіль на заводі не могли. А тому запозичили розробки перевіреного часом автомобіля. Втім, творці машини запевняють, що вона не має жодної спільної деталі з G-клас.

Переважну більшість комплектуючих для Inlay поставляється з Китаю, серед найбільших партнерів значиться концерн BAIC.

Фото: виробництво поашляховиків Inlay у М’янмі / Dambiev

Позашляховики Inlay будуть випускати дрібними серіями, не більше 1000 екземплярів на рік. Переважно для потреб армії. Цивільна версія відрізнятиметься кольорами кузова (білий, жовтий, червоний) та буде більш комфортною. Інформації про вартість м’янманського “Геліка” немає.

Читайте також: Скільки насправді коштували радянські авто в гривнях та доларах