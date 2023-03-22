Новый Honda Civic оказался в центре расследования из-за «залипающего» руля. Если проблемы с рулевым управлением подтвердятся, то Honda придется отозвать проданные Сиvic.

Владельцы новых Honda Civic массово жалуются на проблемы с рулевым управлением. Только за 11 месяцев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило 145 обращений, в которых говорится, что у Сиvic 2022-2023 годов выпуска «залипает» руль — кратковременно увеличивается усилие на рулевом колесе. Это происходит на высоких скоростях, причем особенно для автомобилей с небольшим пробегом. NHTSA инициировало расследование.

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Надзорный орган должен провести испытания, оценить масштаб проблемы и насколько потенциальный дефект может оказаться опасным. Honda со своей стороны сотрудничает со следствием, и уже выпустила предупреждение для клиентов: в случае, если они столкнутся с залипающим рулем, им следует немедленно обратиться в сервисный центр – проблему устранят за гарантией, поскольку она в основном характерна для новых автомобилей.

Отзывная кампания пока не объявлена. Первоначально NHTSA должно завершить расследование. Если дефект подтвердится, Honda обяжут отозвать новые сивики, которых насчитывается около 280 тысяч штук.