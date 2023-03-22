Новий Honda Civic опинився в центрі розслідування через «залипаюче» кермо. Якщо проблеми з рульовим підтвердяться, то Honda доведеться відкликати продані Сivic.

Власники нових Honda Civic масово скаржаться на проблеми з рульовим керуванням. Тільки за 11 місяців Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримало 145 звернень, у яких йдеться, що у Сіvic 2022-2023 років випуску «залипає» кермо — короткочасно збільшується зусилля на кермовому колесі. Це відбувається на високих швидкостях, причому особливо для автомобілів з невеликим пробігом. NHTSA ініціювала розслідування.

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Наглядовий орган має провести випробування, оцінити масштаб проблеми і наскільки потенційний дефект може бути небезпечним. Honda зі свого боку співпрацює зі слідством, і вже випустила попередження для клієнтів: у випадку, якщо вони зіткнуться з залипаючим кермом їм слід негайно звернутися в сервісний центр - проблему усунуть за гарантією, оскільки вона в основному характерна для нових автомобілів.

Відклична кампанія поки що не оголошена. Спочатку NHTSA має завершити розслідування. Якщо дефект підтвердиться, Honda зобов'яжуть відкликати нові “Сівики”, яких налічується близько 280 тисяч штук.