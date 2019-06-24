В Одессе местные жители перекрыли несколько улиц, протестуя против грузовиков, произошла драка.

Сегодня утром жители поселков Большевик и Куяльник подрались с водителями многотонных фур, которые постоянно используют городские улицы для въезда в порт. Об этом во время аппаратного совещания сообщила депутат Антонина Наконечная, передает корреспондент Depo.Одеса.

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По ее словам, местные жители перекрыли Лиманную, Хуторскую и Балтскую дорогу, что вызвало гнев водителей фур. "Где-то в шесть была драка, избили местных, избили дальнобойщиков, ситуация слишком сложная. Наши встречи с местными, с властью пока не дают результата", – заявила она.

Депутат прогнозирует ухудшение ситуации, ведь сезон перевозки зерна еще впереди, и уже завтра протестующие планируют перекрыть Объездную дорогу.