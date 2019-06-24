В Одесі місцеві жителі перекрили кілька вулиць, протестуючи проти вантажівок, сталася бійка.

Сьогодні в ранці жителі селищ Більшовик та Куяльник побилися із водіями багатотонних фур, що постійно використовують міські вулиці для заїзду в порт. Про це під час апаратної наради повідомила депутат Антоніна Наконечна, передає кореспондент Depo.Одеса.

Читайте також: Як виглядає вантажівка повною масою 200 тон: відео

За її словами, місцеві жителі перекрили Лиманну, Хутірську та Балтську дорогу, що викликало гнів водіїв фур. "Десь о шостій була бійка, побили місцевих, побили далекобійників, ситуація надо складна. Наші зустрічи з місцевими, з владою поки що не дають результату", - заявила вона.

Депутат прогнозує погіршення ситуації, адже сезон перевезення зерна ще попереду, і вже завтра протестуючі планують перекрити Об’їзну дорогу.