Теперь мотопатрули будут не только в Киеве и Львове. Такое же подразделение появилось и в Одессе.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о появлении мотопатрулей в Одессе. “Завтра первых 10 мотопатрульних заступают на патрулирование одесских улиц. А это значит – быстрее добраться туда, где автопатруль не сможет”, – отметил полицейский.

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“Все мотопатрульные, которые предварительно уже имели навыки управления мотоциклами, прошли усиленный курс подготовки в Полтаве. Курс разработан совместно с канадскими коллегами на базе их многолетнего опыта патрулирования с использованием мотоциклов. Патрулирование на мотоциклах: тактика, практические аспекты, приемы патрулирования и конечно меры безопасности – все это и многое другое было усвоено во время обучения”, – сообщил Алексей Белошицкий.