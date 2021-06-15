Тепер мотопатрулі будуть не лише в Києві та Львові. Такий самий підрозділ з’явився і в Одесі.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про появу мотопатрулів в Одесі. “Від завтра перших 10 мотопатрульних заступають на патрулювання одеських вулиць. А це значить - швидше дістатись туди, де автопатруль не зможе”, - зазначив поліцейський.

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“Всі мотопатрульні, які попередньо вже мали навички керування мотоциклами, пройшли посилений курс підготовки в Полтаві. Курс розроблено спільно із канадськими колегами на базі їх багаторічного досвіду патрулювання із використанням мотоциклів. Патрулювання на мотоциклах: тактика, практичні аспекти, прийоми патрулювання і авжеж заходи безпеки - все це і багато іншого було засвоєно під час навчання”, - повідомив Олексій Білошицький.