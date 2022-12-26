Предъявлять оригинал украинского удостоверения не нужно, достаточно показать его в "Дии".

Из-за войны миллионы украинцев уехали за границу, некоторые без документов. Чтобы они без проблем могли пользоваться своими документами в электронном формате, Минцифры и сервис “Дия” ведет переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран.

Наибольший прогресс в этом направлении продемонстрировала канадская провинция Манитоба. Сервисный центр Manitoba Public Insurance начал принимать водительское удостоверение в “Дии” для выдачи местного документа (Class 5 Licence).

Также интересно в каких странах ЕС можно пользоваться украинским водительским удостоверением.

Таким образом, если украинец проживает в провинции Манитоба, а пластиковое водительское удостоверение не взял собой, отныне он может получить водительское удостоверение Манитобы с цифровым документом в “Дии”.

Как это сделать?

В сервисном центре Manitoba Public Insurance нужно предоставить удостоверение водителя в приложении “Дия” и подпишите соответствующие документы. Далее украинского водителя сфотографируют, попросят пройти проверку зрения и оплатить стоимость нового удостоверения. И все! Пластиковый документ придет ему по почте.

Водительское удостоверение Манитобы с сервисом “Дия” получили уже более 50 украинцев.