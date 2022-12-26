Пред'являти оригінал українського посвідчення не треба, достатньо лише показати його в "Дії".

Через війну мільйони українців виїхали за кордон, дехто без документів. Щоб вони без проблем могли користуватись своїми документами в електронному форматі, Мінцифри та сервіс “Дія” веде переговори з установами та організаціями з понад 14 країн.

Найбільший прогрес у цьому напрямі продемонструвала канадська провінція Манітоба. Сервісний центр Manitoba Public Insurance почав приймати водійське посвідчення в Дії для видачі місцевого документа (Class 5 licence).

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Таким чином, якщо українець проживає в провінції Манітоба, а пластикове посвідчення водія не взяв собою, відтепер він може отримати водійське посвідчення Манітоби з цифровим документом у “Дії”.

Як це зробити?

У сервісному центрі Manitoba Public Insurance треба надати своє посвідчення водія в застосунку “Дія” та підпишіть відповідні документи. Далі українського водія сфотографують, попросять пройти перевірку зору й оплатити вартість нового посвідчення. І все! Пластиковий документ прийде йому поштою.

Водійське посвідчення Манітоби з Дією отримали вже понад 50 українців.