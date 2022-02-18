В Атлантическом океане рядом с Азорскими островами загорелся грузовой корабль Felicity Ace, следовавший из Германии в США. Экипаж корабля успел подать сигнал бедствия и покинуть судно.

Так, по предварительным данным, на судне находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group. Об этом сообщает Associated Press. В то же время точное количество транспортных средств, расположенных на корабле, а также причины возгорания неизвестны.

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Грузовое судно Felicity Ace вмещает на борт около четырех тысяч автомобилей. Какое количество машин оказалось на корабле в момент возгорания, доподлинно неизвестно. Представители Porsche и Volkswagen предполагают, что на судне находятся их средства, однако подробностей пока не приводится.

Как уточняет The Drive, многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили обеспокоенность тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Причин пожара пока не установлено. По предварительным данным, возгорание произошло в трюме, после чего корабль потерял управление. Экипаж, который судна состоит из 22 человек, решил оставить транспортировщик на спасательных шлюпках. Несколько человек эвакуировали португальские ВМС, остальных взяли на борт проходившие рядом торговые суда. Сейчас пожар на Felicity Ace, который дрейфует на Восток, продолжается.

Судно длиной 200 метров направлялось из Эмдена в Германию в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд. Felicity Ace был построен в 2005 году. Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля.