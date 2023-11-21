Спрос на новые автомобили в странах ЕС постепенно растет. Прибавляют в продажах почти все страны.

По данным АСЕА, октябрьские продажи новых легковушек в ЕС увеличились относительно прошлого года на 14,6% и достигли отметки 855 484 авто, сообщает Укравтопром. Таким образом, европейский авторынок растет уже 15 месяцев подряд.

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Положительная динамика зафиксирована почти во всех странах ЕС, кроме Ирландии и Нидерландов – там продажи уменьшились на 17% и 1,5% соответственно.

Наибольшим спросом в прошлом месяце в ЕС пользовались бензиновые авто, которых было продано 285,6 тыс. ед. (+ 8% к октябрю 2022г.). Однако доля рынка бензиновых авто уменьшилась с 35,4% до 33,4% по сравнению с октябрем прошлого года.

Мягкие гибриды (HEV) остаются вторыми по популярности, они охватили 28,6% рынка (по сравнению с 23,6% в октябре 2022 года).

Третий результат продемонстрировали аккумуляторные электромобили (BEV), рыночная доля которых составила 14,2% (+2,2 процентных пункта).

Спрос на экономичные дизельные авто в ЕС продолжает падать. Их рыночная доля уменьшилась на 3,9 п.п. - до 12%.

Плагин-гибриды (PHEV) охватили 8,4% авторынка ЕС (-1,8 п.п.).

По итогам 10 месяцев 2023 года количество регистраций новых легковушек в ЕС выросло на 16,7% - до почти 8,8 млн. ед.