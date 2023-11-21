Попит на нові автомобілі в країнах ЄС поступово зростає. Додають у продажах майже усі країни.

За даними АСЕА, жовтневі продажі нових легковиків у ЄС збільшились відносно минулого року на 14,6% та досягли позначки 855484 авто, повідомляє Укравтопром. Отже, європейський авторинок зростає вже 15 місяців поспіль.

Читайте також: Яку позицію займає український авторинок серед європейських країн

Позитивна динаміка зафіксована майже у всіх країнах ЄС, крім Ірландії та Нідерландів – там продажі зменшились на 17% та 1,5% відповідно.

Найбільшим попитом у минулому місяці в ЄС користувались бензинові авто, яких було продано 285,6 тис. од. (+8% до жовтня 2022р.). Однак частка ринку бензинових авто зменшилась з 35,4% до 33,4% порівняно з жовтнем минулого року.

М'які гібриди (HEV) залишаються другими за популярністю, вони охопили 28,6% ринку (порівняно з 23,6% у жовтні 2022 року).

Третій результат продемонстрували акумуляторні електромобілі (BEV), ринкова частка яких становила 14,2% (+2,2 відсоткових пункти).

Попит на економічні дизельні авто в ЄС продовжує падати. Їх ринкова частка зменшилась на 3,9 в.п. - до 12%.

Плагін-гібриди (PHEV) охопили 8,4% авторинку ЄС (-1,8 в.п.).

За підсумками 10 місяців 2023 року кількість реєстрацій нових легковиків у ЄС зросла на 16,7% - до майже 8,8 млн. од.