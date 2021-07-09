Пакистан продемонстрирует свои первые электромобили уже до конца июля.

Реализацией пакистанских электромобилей займется частная компания SZS, которая рассказала некоторые подробности о своем хэтчбеке М7.

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Радостную для Пакистана новость немного испортила суровая реальность. Чуда не произошло, и М7 не является оригинальным автомобилем. Это всего лишь ребрендированный китайский автомобиль. Правда какой именно марки ни слова. Представители SZS якобы стыдливо отказываются называть своего партнера, но при этом уверяют, что он уже экспортирует свою продукцию в 34 страны. Увы, но разобраться какой именно из нескольких сотен китайских электромобилей стал прототипом для пакистанской марки пока не удалось.

В SZS уверяют, что машина сравнима по производительности и размерам с Suzuki Cultus и Kia Picanto. К сожалению подробные технические характеристики уведомлены не были, но директор по продажам и маркетингу Эджаз Хусейн сравнил машину с аналогичными бензиновыми автомобилями с агрегатами объемом 1,3 и 1,5 литра.

Максимальная скорость точно известна. Она не превысит 70 километров в час, а две батареи емкостью в 7,5 и 10 кВт*ч позволят проезжать на одной зарядке от 260 до 300 километров. Методика подсчета не уточняется. Интересно, что запас хода можно увеличить путем оснащения M7 солнечными батареями и небольшим бензиновым двигателем, который будет играть роль генератора.

Первая партия из 12 машин приедет из Китая уже до конца этого месяца. В августе ожидается поставка еще 200 единиц. Цены стартуют с отметки в $ 12 500. Самые топовые версии покупатели смогут приобрести за $ 14 700.