В июне украинский автопарк пополнили 623 автомобиля на аккумуляторных источниках питания, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

Из этого количества легковых автомобилей – 582 шт. и 41 коммерческий автомобиль, сообщает “Укравтопром”. По сравнению с июнем прошлого года регистрации легковых электромобилей упали на 27%, а коммерческих, наоборот, выросли на 46 процентов.

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В регистрациях легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда составила 90%, против 94% годом ранее. В коммерческом сегменте только два автомобиля из 41 впервые поставленных в Украину на учет в прошлом месяце были новыми. Тогда как в июне 2020 новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Лидером рынка полностью электрических автомобилей снова стал Nissan Leaf – 180 регистраций. Второй по популярности стала Tesla Model 3 с результатом – 69 автомобилей. На третьем месте Chevrolet Bolt – 40 автомобилистов в июне выбрали этот автомобиль. Tesla Model S приобрели 30 украинцев, и это четвертый результат. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo Z.E. В зачете этого автомобиля 28 июньских регистраций.

Всего, по итогам первого полугодия 2021 свою первую регистрацию в Украине прошли более 3,6 тыс. автомобилей на электротяге, на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.