У червні український автопарк поповнили 623 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення, що майже на чверть менше, ніж роком раніше.

З цієї кількості легкових автомобілів – 582 шт. і 41 комерційне авто, повідомляє Укравтопром. Відносно червня минулого року реєстрації легкових електромобілів впали на 27%, а комерційних, навпаки, зросли на 46 відсотків.

Читайте також: Глава Volkswagen пояснив, чому електромобілі не мають екологічного сенсу

В реєстраціях легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду склала 90%, проти 94% роком раніше. У комерційному сегменті тільки два автомобіля з 41 вперше поставлених в Україні на облік у минулому місяці були новими. Тоді як у червні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf – 180 реєстрацій. Другою за популярністю стала Tesla Model 3 з результатом у 69 авто. На третьому місці Chevrolet Bolt – 40 одиниць. Tesla Model S придбали 30 українців, і це четвертий результат. Завершує п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Kangoo Z.E. В заліку цього автомобіля – 28 реєстрацій.

Всього, за підсумками першого півріччя 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли більше 3,6 тис. автомобілів на електротязі, на 3,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.