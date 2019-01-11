Группа PSA, которая продает в Украине авто брендов Peugeot и Citroën (Opel присоединился к PSA совсем недавно), подвела нам о результатах продаж легковых и коммерческих автомобилей.

Год для украинского автопрома завершился с незначительным падением. По данным Auto-Consulting, всего за 2018 год в Украине было зарегистрировано 86 613 новых легковых автомобилей, что на 1,17% ниже, чем в 2017. В это же время группе PSA удалось не просто сохранить результат прошлого года, но и значительно улучшить свои показатели, увеличив количество поклонников Марок Peugeot и Citroën!

По итогу 2018 года, автомобильные бренды группы PSA показали положительную динамику роста. Доля рынка новых автомобилей Citroën составила 2,8%, на марку Peugeot пришлось 3,04%. Всего компании за 2018 год удалось реализовать 5 064 автомобиля, из них 2 636 единиц – Peugeot и 2 428 экземпляров – Citroën. В общей сложности украинское представительство группы PSA увеличило свой годовой показатель до самой высокой исторической отметки – 5,84%.

Подразделение Citroën продемонстрировало положительную динамику в сравнении с 2017 годом на уровне 48,96%! Это рекордная цифра среди пула конкурирующих брендов. Флагманами продаж Марки стали: обновленный седан C-Elysee – лучший в номинации «соотношение цена-качество» по версии «Авто Года 2018» – с результатом 415 автомобилей, хэтчбек С3 – победитель в малом классе – приобрело 406 украинцев, а обновленный хэтчбек С4 Cactus купили 200 человек.

Бренд Peugeot увеличил свои продажи на 9,24%. Самыми популярными моделями у украинцев стали: демократичный седан 301 – 855 автомобилей, яркий и современный SUV 3008 (победитель в номинации «Лучший компактный кроссовер») – 645 автомобилей и городской SUV 2008 – 283 единицы.

«Из года в год мы показываем позитивную динамику: на 2 позиции вверх поднялся Peugeot по сравнению с предыдущим годом и на 5 – Citroën. И это далеко не предел наших стремлений – уже скоро выйдут новые модели, которые позволят нашим брендам завоевать новые сегменты украинского рынка и повысить эмоциональную составляющую автомобилей. В первом полугодии 2019 года модельную линейку пополнят SUV Citroën C5 Aircross и фастбек Peugeot 508, а также ряд коммерческих новинок – Citroën Berlingo в грузовой и пассажирской версии, пассажирский Peugeot Rifter и фургон Peugeot Partner», – прокомментировал достижения генеральный директор «Пежо Ситроен Украина» Дамьен Мартан-Кошер. «В этом году группу также ожидают два важных события: запуск бренд DS в абсолютно новом формате с отдельной дилерской сетью и «перезапуск» бренда Opel, который группа приобрела в прошлом году».

Также стоит отметить укрепление позиций и рост продаж группы в сегменте легких коммерческих автомобилей – здесь доля рынка увеличилась на 15-16% по двум брендам. В 2018 году группе PSA удалось реализовать ряд крупных сделок и нестандартных заказов. В пул клиентов попали такие известные компании как Kyivstar, Оптима-Фарм, Укрпошта, Альфа-Банк Украина, ГК Афина, Premium Food и другие, а также бренды группы пополнили автопарк государственного сектора санитарными автомобилями и автомобилями скорой медицинской помощи. Продолжает пользоваться популярностью уникальное на рынке предложение – заводские рефрижераторные и бортовые фургоны, которые сохраняют все преимущества в обслуживании. Впервые была реализована крупная партия инкассаторских автомобилей на базе Citroën Jumper. А совсем скоро на дорогах Украины можно будет встретить представителей нового сегмента – микроавтобусы.