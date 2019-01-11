Група PSA, яка продає в Україні авто брендів Peugeot і Citroën (Opel приєднався до PSA зовсім недавно), підвела підсумки продажів легкових і комерційних автомобілів.

Рік для українського автопрому завершився з незначним падінням. За даними Auto-Consulting, всього за 2018 рік в Україні було зареєстровано 86 613 нових легкових автомобілів, що на 1,17% нижче, ніж у 2017. В цей же час групі PSA вдалося не просто зберегти результат минулого року, але і значно поліпшити свої показники, збільшивши кількість шанувальників Марок Peugeot і Citroën!

За підсумком 2018 року, автомобільні бренди групи PSA показали позитивну динаміку зростання. Частка ринку нових автомобілів Citroën склала 2,8%, На марку Peugeot припало 3,04%. Всього компанії за 2018 рік вдалося реалізувати 5 064 автомобіля, з них 2 636 одиниць – Peugeot і 2 428 примірників – Citroën. В цілому українське представництво групи PSA збільшило свій річний показник до найвищої історичної позначки – 5,84%.

Підрозділ Citroën продемонстрував позитивну динаміку в порівнянні з 2017 роком на рівні 48,96%! Це рекордна цифра серед пулу конкуруючих брендів. Флагманами продажів марки стали: оновлений седан C-Elysee – кращий в номінації “співвідношення ціна-якість” за версією “Авто Року 2018” – з результатом 415 автомобілів, хетчбек С3 – переможець у малому класі – купили 406 українців, а оновлений хетчбек С4 Cactus купили 200 осіб.

Бренд Peugeot збільшив свої продажі на 9,24%. Найпопулярнішими моделями в українців стали: демократичний седан 301 – 855 автомобілів, яскравий і сучасний SUV 3008 (переможець в номінації “Кращий компактний кросовер”) – 645 автомобілів і міський SUV 2008 – 283 одиниці.

“З року в рік ми показуємо позитивну динаміку: на 2 позиції вгору піднявся Peugeot порівняно з попереднім роком і на 5 – Citroën. І це далеко не межа наших прагнень – вже скоро вийдуть нові моделі, які дозволять нашим брендам завоювати нові сегменти українського ринку і підвищити емоційну складову автомобілів. У першому півріччі 2019 року модельну лінійку поповнять SUV Citroen C5 Aircross і фастбек Peugeot 508, а також ряд комерційних новинок – Citroën Berlingo у вантажній і пасажирській версії, пасажирський Peugeot Rifter і фургон Peugeot Partner”, – прокоментував досягнення генеральний директор “Пежо Сітроен Україна” Дам'єн Мартан-Кошер. "Цього року групу також очікують дві важливі події: запуск бренду DS в абсолютно новому форматі з окремою дилерською мережею і "перезапуск" бренду Opel, який група придбала минулого року".

Також варто відзначити зміцнення позицій і зростання продажів групи в сегменті легких комерційних автомобілів – тут частка ринку збільшилася на 15-16% у двох брендів. У 2018 році групі PSA вдалося реалізувати ряд великих угод і нестандартних замовлень. В пул клієнтів потрапили такі відомі компанії як Kyivstar, Оптима-Фарм, Укрпошта, Альфа-Банк Україна, ГК Афіна, Premium Food і інші, а також бренди групи поповнили автопарк державного сектора санітарними автомобілями та автомобілями швидкої медичної допомоги. Продовжує користуватися популярністю унікальна на ринку пропозиція – заводські рефрижераторні і бортові фургони, які зберігають всі переваги в обслуговуванні. Вперше була реалізована велика партія інкасаторських автомобілів на базі Citroën Jumper. А зовсім скоро на дорогах України можна буде зустріти представників нового сегмента – мікроавтобуси.