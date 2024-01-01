В полиции напомнили правила безопасности во время проезда железнодорожных переездов

Правила безопасности во время проезда железнодорожных переездов
Аварии на железнодорожных переездах случаются не часто, но последствия таких ДТП обычно очень тяжелые. Чтобы избежать таких аварий надо четко соблюдать правила.
В Патрульной полиции Киевской области напоминают, что движение через переезд запрещается, если:
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- дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;
- шлагбаум опущен или начал опускаться;
- включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
- за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
- к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, нужно остановиться перед:
- дорожной разметкой – стоп-линией;
- дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
- шлагбаумом;
- светофором;
- не ближе 10 м до ближайшего рельса.
На водителей, которые нарушают эти правила полицейские составляют протокол по ч. 2 ст. 123 (Нарушение правил движения через железнодорожный переезд) КУоАП. Санкция этой статьи - штраф в размере 850 гривен с платным изъятием транспортного средства или без такового, или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с платным изъятием транспортного средства или без такового, или административный арест на срок от 7 до 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такового.