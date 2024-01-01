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В полиции напомнили правила безопасности во время проезда железнодорожных переездов

Поскольку железнодорожный переезд - это объект повышенной опасности, проезжать его нужно особенно внимательно, осторожно и с соблюдением всех правил дорожного движения.
Полицейские напомнили правила проезда железнодорожных переездов - Auto24

Правила безопасности во время проезда железнодорожных переездов

Евгений Гудущан
logo24 февраля, 11:38
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Аварии на железнодорожных переездах случаются не часто, но последствия таких ДТП обычно очень тяжелые. Чтобы избежать таких аварий надо четко соблюдать правила.

В Патрульной полиции Киевской области напоминают, что движение через переезд запрещается, если:

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  • дежурный по переезду подает сигнал запрета движения;
  • шлагбаум опущен или начал опускаться;
  • включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал;
  • за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде;
  • к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Когда движение через железнодорожный переезд запрещено, нужно остановиться перед:

  • дорожной разметкой – стоп-линией;
  • дорожным знаком "Проезд без остановки запрещен";
  • шлагбаумом;
  • светофором;
  • не ближе 10 м до ближайшего рельса.

На водителей, которые нарушают эти правила полицейские составляют протокол по ч. 2 ст. 123 (Нарушение правил движения через железнодорожный переезд) КУоАП. Санкция этой статьи - штраф в размере 850 гривен с платным изъятием транспортного средства или без такового, или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с платным изъятием транспортного средства или без такового, или административный арест на срок от 7 до 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такового.

#Автомобилисту #Советы