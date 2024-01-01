У поліції нагадали правила безпеки під час проїзду залізничних переїздів

Аварії на залізничних переїздах трапляються не часто, але наслідки таких ДТП зазвичай дуже тяжкі. Аби уникнути таких аварій треба чітко дотримуватись правил.

В Патрульній поліції Київської області нагадують, що рух через переїзд забороняється, якщо:

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черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;

шлагбаум опущений або почав опускатись;

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;

за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;

до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, потрібно зупинитися перед:

дорожньою розміткою – стоп-лінією;

дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";

шлагбаумом;

світлофором;

не ближче 10 м до найближчої рейки.

На водіїв які порушують ці правила поліцейські складають протокол за ч. 2 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничний переїзд) КУпАП. Санкція цієї статті — штраф у розмірі 850 гривень з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.