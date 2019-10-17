Кража из автомобиля - достаточно распространенное явление и часто происходит из-за беcпечности самих владельцев.

Обычно, злоумышленники действуют ночью, и только утром граждане выявляют повреждения автомобиля и отсутствие в нем своих вещей. В полиции приготовили несколько советов, как не стать жертвой автоворов.

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Установите надежную сигнализацию

В большинстве современных автомобилей стоит штатная сигнализация, которую уже научились открывать большинство автоворов. А вот электронная сигнализация дополнена дополнительными механическими средствами защиты, что создаст существенные препятствия злоумышленнику для быстрого овладения вещами или даже автомобилем.

Не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля

Для уменьшения риска стать жертвой злоумышленников, патрульные призывают не оставлять сумки, телефоны, регистраторы и другие ценные вещи внутри автомобиля. Хуже всего, что вы можете сделать для собственной машины - привлечь внимание нечестных на руку лиц, оставив в салоне ценные вещи. Если у вас нет возможности забрать все такие вещи с собой, то переложите их в багажное отделение еще до начала поездки, ведь за вашей парковкой также могут наблюдать.

Закрывайте машину на замок и не оставляйте ключи в замке зажигания

Закрывать машину нужно всегда, а не только когда вы идете надолго по делам. Даже на заправках, шиномонтажах, особенно тогда, когда вы остановились, чтобы зайти в магазин. Также помните простейшую схему злоумышленников, построенной на отвлечении водителя. В то время когда один отвлекает водителя, разговором или просьбой помочь, его напарник быстро открывает заднюю дверь и забирает из салона ценные вещи.

Выбирайте правильные парковочные места

В ночное время лучше всего оставлять свой автомобиль в гараже или на стоянке с круглосуточной охраной, если это невозможно, тогда стоит подыскать освещенный участок в зоне действия камер видео наблюдений.

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Помните, целостность ваших вещей зависит, в первую очередь, от вас самих - вашей осторожности и внимательности. А если вы будете придерживаться этих простых и полезных рекомендаций, то сможете обезопасить свой автомобиль от рук злоумышленников.