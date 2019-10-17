Крадіжка з автомобіля – досить поширене явище та часто відбувається через безпечність самих власників.

Зазвичай зловмисники діють вночі, і лише вранці громадяни виявляють пошкодження автомобіля й відсутність у ньому своїх речей. У поліції приготували кілька порад, як не стати жертвою автокрадіїв.

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Встановіть надійну сигналізацію

У більшості сучасних автівок стоїть штатна сигналізація, яку вже навчились відмикати більшість автокрадіїв. А от електронна сигналізація доповнена додатковими механічними засобами захисту, шо створить суттєві перешкоди зловмиснику для швидкого заволодіння речами чи навіть автомобілем.

Не залишайте цінні речі в салоні автомобіля

Задля зменшення ризику стати жертвою зловмисників, патрульні закликають не залишати сумки, телефони, реєстратори та інші цінні речі всередині автомобіля. Найгірше що ви можете зробити для власного скла – привернути увагу нечесних на руку осіб, залишивши в салоні цінні речі. Якщо у вас немає можливості забрати усі такі речі з собою, то перекладіть їх до багажного відділення ще до початку поїздки, адже за вашим паркуванням також можуть спостерігати.

Зачиняйте машину на замок та не залишайте ключі в замку запалювання

Зачиняти машину потрібно завжди, а не тільки коли ви йдете надовго у справах. Навіть на заправках, шиномонтажах, а особливо тоді, коли ви зупинились, щоб зайти в магазин. Також пам'ятайте найпростішу схему зловмисників, яка побудована на відволіканні водія. У той час коли один відволікає водія, розмовою чи проханням допомогти, його напарник швидко відчиняє задні двері та забирає з салону цінні речі.

Обирайте правильні паркувальні місця

У нічний час найкраще залишати свій автомобіль в гаражі чи на стоянці з цілодобовою охороною, якщо це не можливо, тоді варто підшукати освітлену ділянку в зоні дії камер відео спостережень.

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Пам’ятайте, цілісність ваших речей залежить, у першу чергу, від вас самих – вашої обережності та уважності. А якщо ви будете дотримуватися цих простих та корисних рекомендацій, то зможете убезпечити свою автівку від рук зловмисників.