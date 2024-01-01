В полиции рассказали какой будет штраф за летнюю резину зимой

О подготовке штрафов за несоответствие резины сезону рассказал в интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам такие штрафы нужны, но сроки внедрения санкций пока не определены.

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“Мы еще до полномасштабной войны начали работу именно по нормированию вопроса замены резины по сезону и сейчас такой законопроект зарегистрирован. Нас поддерживает в этом ряд депутатов, но пока к этому вопросу не дошли и я думаю, что этой зимой вряд ли дойдут”, - рассказывает Алексей Билошицкий.

Относительно сумм, на которые будут штрафовать украинцев за “неправильную” резину Алексей Билошицкий сообщил следующее: “Предлагается 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов”.