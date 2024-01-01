У поліції розповіли який буде штраф за літню гуму зимою

Про підготовку штрафів за невідповідність гуми сезону розповів в інтерв’ю Українським Новинам перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами такі штрафи потрібні, але строки впровадження санкцій поки не визначені.

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“Ми ще до повномасштабної війни почали роботу саме щодо унормування питання заміни резини по сезону і зараз такий законопроект зареєстрований. Нас підтримує в цьому ряд депутатів, але поки що до цього питання не дійшли і я думаю, що цієї зими навряд чи дійдуть”, - розповідає Олексій Білошицький.

Стосовно сум, на які будуть штрафувати українців за “неправильну” гуму Олексій Білошицький повідомив наступне: “Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів”.