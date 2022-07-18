Украинские правила дорожного движения содержат исчерпывающий перечень ограничений при буксировке транспортных средств.
В Полиции предупреждают, что за нарушение правил буксировки транспортного средства предусмотрена административная ответственность, определенная ст.122 ч.1 КУоАП. Штраф составляет 340 грн.
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В каких случаях запрещается буксировка:
- если фактическая масса буксированного транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы транспортного средства, которое буксирует;
- на гибкой сцепке во время гололедицы;
- если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств – 30 м);
- мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
- более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с Национальной полицией) или транспортным средством с прицепом;
- автобусами.
“Всегда проверяйте техническое состояние транспортного средства, чтобы не случилось неприятностей в дороге”, – призывают в полиции.