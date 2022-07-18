Українські правила дорожнього руху містять вичерпний перелік обмежень при буксируванні транспортних засобів.
У Поліції попереджають, що за порушення правил буксирування транспортного засобу передбачена адміністративна відповідальність визначена ст.122 ч.1 КУпАП. Штраф складає 340 грн.
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В яких випадках забороняється буксирування:
- якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
- на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
- якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів - 30 м);
- мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;
- більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з Національною поліцією) або транспортним засобом з причепом;
- автобусами.
“Завжди перевіряйте технічний стан транспортного засобу, щоб не сталося неприємностей в дорозі”, - закликають у поліції.