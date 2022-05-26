Поводом для возобновления инициатив стала авария, которая произошла 24 мая в Киеве на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.

Видео аварии опубликовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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“Многие горожане сменили железных лошадей на электросамокаты и моноколеса, которые простые в управлении и неприхотливы в обслуживании. Но при отсутствии надлежащего правового регулирования использования легкого электротранспорта, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации или же становятся участниками ДТП”, – написал полицейский.

На опубликованном видео видно, как пользователь электросамоката двигался по велосипедной дорожке и решил пересечь перекресток на запретный сигнал светофора. В результате совершил столкновение с автомобилем. Водитель самоката пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

“Отмечу, что Верховная Рада Украины рассматривает несколько законопроектов о правовом регулировании новой категории участников дорожного движения — пользователей персонального легкого электротранспорта. В частности, и внесение изменений в Закон Украины "О дорожном движении" и в ст. 127 КУоАП”, – комментирует законодательные инициативы Алексей Белошицкий.