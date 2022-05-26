Приводом для відновлення ініціатив стала аварія, яка сталась 24 травня у Києві на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської.

Відео аварії опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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“Багато містян змінили залізних коней на електросамокати та моноколеса, які прості в керуванні та невибагливі в обслуговуванні. Але за відсутності належного правового регулювання використання легкого електротранспорту, його користувачі доволі часто нехтують елементарними правилами безпеки та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації або ж стають учасниками ДТП”, - написав поліцейський.

На опублікованому відео видно, як користувач електросамоката рухався велосипедною доріжкою та вирішив перетнути перехрестя на заборонний сигнал світлофора. В результаті скоїв зіткнення з автомобілем. Водій самоката постраждав та був доставлений до медичного закладу.

“Зазначу, що Верховною Радою України розглядаються декілька законопроєктів щодо правового регулювання нової категорії учасників дорожнього руху — користувачів персонального легкого електротранспорту. Зокрема, й унесення змін до Закону України "Про дорожній рух" та у ст. 127 КУпАП”, - коментує законодавчі ініціативи Олексій Білошицький.

Наразі невідомо які саме обмеження можуть бути впроваджені для користувачів персонального електротранспорту. Скоріш за все їх просто прирівняють до велосипедистів яким заборонено пересуватись по тротуарам.