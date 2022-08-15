Уже 48 раз сдавал экзамен по вождению и каждый раз неудачно. 65-летний Богдан из города Лодзь не сдается и верит, что в конце концов у него все получится.

65-летний мужчина пытается получить водительские права с 2018 года. Ему нужна машина, например, чтобы ездить на дачу, которая находится примерно в 100 километрах от его дома в городе Лодзь. К тому же, он хотел бы быть независимым от общественного транспорта.

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Раньше он никогда не хотел научиться самостоятельно управлять автомобилем. Лишь дожив до почтенного возраста, он решил записаться на курсы. Мужчина был одним из самых старших участников занятий.

Теоретический экзамен он сдал без особых хлопот, а вот с практикой возникли проблемы. Самой тяжелой для мужчины оказалась площадка.

Мужчина не расстраивается и утверждает, что несмотря на столько неудач, у него никогда не возникало мыслей бросить начатое. А сейчас он готовится к очередной попытке сдачи экзамена.