Автомобиль выпустили в 1980 году, а в Полтаву он попал только в 1992 году.

Представительские автомобили прошлых лет будоражат воображение автолюбителей. Это утверждение касается как иностранных представительских автомобилей, так и машин выпущенных в СССР. При этом, машины из Советского союза даже более редки, ведь их тиражи были значительно меньше, чем иностранные люксовые авто.

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Да, недавно в Украине выставили на продажу "Чайку" ГАЗ-14. О появлении соответствующего лота в продаже сообщили на сайте Новости Полтавщины. Данный автомобиль является одной из 1114 машин, выпустивших в течение 12 лет производства этой модели. Конкретный экземпляр был выпущен в 1980 году и принадлежит Коммунальному учреждению Полтавского облсовета по эксплуатации административных зданий.

В Полтаву автомобиль прибыл только в 1992 году, а раньше по этой машине ездил Борис Ельцин во время работы в Московском городском комитете КПСС. По неподтвержденной информации этим автомобилем пользовался также первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий. После этого машину использовали во время свадебных церемоний.

Последние 4 года авто стояло в гараже и не уезжало, поэтому его и решили продать. Независимые оценщики оценили авто в 700 000 гривен, но владельцы планируют получить за авто минимум 1 200 000 гривен. Все деньги планируется перенаправить на улучшение материально-технической базы Полтавского облсовета. Под капотом автомобиля находится 5,5-литровый V8, работающий в паре с трехступенчатой АКПП.