Автомобіль випустили 1980 року, а до Полтави він потрапив лише 1992-го.

Представницькі автомобілі минулих років розбурхують уяву автолюбителів. Це твердження стосується як іноземних представницьких авто, і машин випущених у СРСР. При цьому, машини з Радянського союзу є навіть більш рідкісними, адже їхні тиражі були значно меншими, ніж іноземні люксові авто.

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Так, нещодавно в Україні виставили на продаж "Чайку" ГАЗ-14. Про появу відповідного лоту у продажу повідомили на сайті Новини Полтавщини. Даний автомобіль є одним із 1114 машин, які випустили протягом 12 років виробництва цієї моделі. Конкретний екземпляр випустили 1980 року і належить Комунальній установі Полтавської облради з експлуатації адміністративних будівель.

У Полтаву автомобіль прибув лише 1992 року, а раніше цією машиною їздив Борис Єльцин під час роботи у Московському міському комітеті КПРС. За непідтвердженою інформацією, цим автомобілем користувався також перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький. Після цього машину використовували під час весільних церемоній.

Останні 4 роки авто стояло у гаражі і не виїжджало, тому його й вирішили продати. Незалежні оцінювачі оцінили авто у 700 000 гривень, але власники планують отримати за авто щонайменше 1 200 000 гривень. Усі гроші планують перенаправити на покращення матеріально-технічної бази Полтавської облради. Під капотом автомобіля знаходиться 5,5-літровий V8, який працює у парі із триступінчастою АКПП.