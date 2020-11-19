Японская компания Denso разработала и вывела на рынок технологию, которая решает проблему обледенения и запотевания светодиодных фар.

Новинка представляет собой пленочный обогреватель, который крепится прямо на оптику и подключается к бортовой сети авто по проводам. Устройство оценили в 25 тыс. иен (почти 6 700 грн).

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Пленочный обогреватель Denso подходит практически ко всем машинам. В Японии его начнут продавать с 1 декабря, через дилерскую сеть "Тойота". Разработку будут предлагать в качестве дополнительного оборудования машин японской марки, сообщает Autonews.

Размер пленки составляет 70x60 мм, площадь обогреваемой зоны – 66x56 мм. Система автоматически включается, когда температура "за бортом" составляет ниже 5 градусов по Цельсию. Пленка убирает с фары снег, лед и конденсат, благодаря чему значительно улучшается видимость.

Производитель подчеркивает, что такой обогреватель не боится внешних воздействий, однако рекомендует его менять раз в год.