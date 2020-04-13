Ford Fusion и Toyota Camry вошли в ТОП-5 гибридов, зарегистрированных в Украине.

Рынок авто из США все больше влияет на украинском автопарк. Ведь среди его лидеров все чаще появляются модели, которые никогда в Украину новыми не поставлялись. Например, Toyota Prius, Chevrolet Volt и Ford Fusion, которые завозятся только подержанными из Америки, теперь в ТОП-5 гибридных авто по количеству регистраций в Украине.

Например, в марте 2020 года Ford Fusion (аналог европейского Mondeo) и Toyota Camry (продается в гибридном исполнении новой, но также много ввозится из США подержаными) ворвались на 4 и 5 места рейтинга гибридов соответственно. Они сменили на этих местах Mitsubishi Outlаnder и Lexus NX 300H соответственно.

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В общем, из-за коронавируса регистрации авто с электродвигателями в марте снизились: почти вдвое в гибридах и на треть в электрокарах по сравнению с февралем.

Среди электрокаров Nissan потерял очередной процент парка, Tesla и Renault наоборот прибавили по 1%. В ТОП-5 моделей расклад не изменился.

Напомним, Lexus переориентируется на гибридные кроссоверы.