Ford Fusion та Toyota Camry вийшли в ТОП-5 гібридів, зареєстрованих в Україні.

Ринок авто зі США все більше впливає на український автопарк. Адже серед його лідерів все частіше з’ял’ються моделі, які ніколи в Україну новими не поставлялись. Наприклад, Toyota Prius, Chevrolet Volt та Ford Fusion, які заволяться тільки вживаними з Америки, тепер у ТОП-5 гібридних авто за кількістю реєстрацій в Україні.

Наприклад, у березні 2020 року Ford Fusion (аналог європейського Mondeo) та Toyota Camry (продається в гібридному виконанні новою, але також багато ввозиться зі США вживаними) увірвались на 4 та 5 місця рейтингу гібридів відповідно. Вони змінили на цих місцях Mitsubishi Outlаnder та Lexus NX 300H відповідно.

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Загалом, через коронавірус реєстрації авто з електродвигунами у березні знизились: майже вдвічі в гібридах і на третину в електрокарах у порівнянні з лютим.

Серед електрокарів Nissan втратив черговий відсоток парку, Tesla та Renault навпаки додали по 1%. В ТОП-5 моделів розклад не змінився.

Нагадаємо, Lexus переорієнтується на гібридні кросовери.