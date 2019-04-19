Борьба за экологию удастся не только цивилизованным странам. Даже в России всерьез планируют ограничивать эксплуатацию автомобилей, не соответствующих экологическим нормам "Евро-3" и "Евро-4".

Дорожная полиция Российской федерации (ГИБДД) впервые раскрыла данные об экологических классах автомобилей, которые стоят на учете, что позволило определить, кого коснутся разработанные властями планы по введению экологически чистых зон.

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Из всех машин, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, до 44% не смогут без штрафа проехать в центральные районы столицы. В Санкт-Петербурге и Ленобласти запреты могут коснуться уже 73% всего автопарка.

В целом речь идет о 4,5-5,5 млн транспортных средств экологического класса ниже "Евро-3" и "Евро-4", подпадающих под потенциальные запреты в двух столицах. Понятно, почему сам проект по введению запретных зон до сих пор находится в обработке и конкретные сроки не называются ...

В Москве и Московской области, судя по данным ГИБДД, из 7,6 млн механических транспортных средств (за исключением прицепов, легковых авто составляют 87% парка) 1,93 млн – с неустановленным экологическим классом. Напомним, что сведения о классе начали вписывать в паспорта транспортных средств в 2008-2011 годах, по более старым авто данных нет. Таким машинам проезд в "чистые" зоны почти наверняка запретят, тем более что для контроля планируется использовать автоматические камеры и базу данных МВД. 655,7 тыс. машин в Московской агломерации принадлежат к экологическому классу ниже "Евро-3", 1,44 млн – ниже "Евро-4". Другими словами, под планируемые запреты (в зависимости от того, для каких двигателей установят запрет) в Москве могут подпасть 34-44% транспортных средств, зарегистрированных на территории всей агломерации российской столицы.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из 2,8 млн механических транспортных средств (легковые авто составляют 82% парка) вероятно 1,95 млн не смогут проехать в районы, где будут запрещены двигатели ниже "Евро-3", и 2,05 млн – в зоны, где запретят машины с двигателями ниже "Евро-4".

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На фоне планируемых ограничений для неэкологичных авто интерес представляет возрастная структура легкового автопарка. Из данных ГИБДД следует, что в Московской агломерации из всех 8 млн транспортных средств 3,16 млн – старше десяти лет. В Санкт-Петербурге и области – более 1,4 млн таких машин. В целом в России зарегистрированы 4,28 млн машин в возрасте до 1 года, 4,36 млн 1-3-летних авто, 4,89 млн 3-5-летних, 11,23 млн 5-10-летних, 8,36 млн 10-15-летних и 14,28 млн машин старше 15 лет.