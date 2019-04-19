Боротьба за екологію вдеться не тільки в цивілізованих країнах. Навіть в Росії всерйоз планують обмежувати експлуатацію автомобілів, які не відповідають екологічним нормам "Євро-3" і "Євро-4".

Дорожня поліція Російської Федерації (ГИБДД) вперше розкрила дані про екологічні класи автомобілів, які стоять на обліку. Це дозволило визначити, кого торкнуться розроблені владою плани з введення екологічно чистих зон.

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З усіх машин, зареєстрованих в Москві та Підмосков'ї, до 44% не зможуть без штрафу проїхати в центральні райони столиці. У Санкт-Петербурзі і Ленобласті заборони можуть торкнутися вже 73% всього автопарку.

В цілому мова йде про 4,5-5,5 млн транспортних засобів екологічного класу нижче "Євро-3" і "Євро-4", що підпадають під потенційні заборони в двох столицях. Зрозуміло, чому сам проект по введенню заборонених зон досі перебуває в опрацюванні та конкретні терміни не називаються...

У Москві і Московській області, судячи з даних ГИБДД, з 7,6 млн механічних транспортних засобів (за винятком причепів, легкові авто складають 87% парку) 1,93 млн – з невстановленим екологічним класом. Нагадаємо, що відомості про клас почали вписувати в паспорти транспортних засобів в 2008-2011 роках, за більш старі авто даних немає. Таким машинам проїзд в "чисті" зони майже напевно заборонять, тим більше що для контролю планується використовувати автоматичні камери і базу даних МВС. 655,7 тис. машин в Московській агломерації належать до екологічного класу нижче "Євро-3", 1,44 млн - нижче "Євро-4". Іншими словами, під плановані заборони (в залежності від того, для яких двигунів встановлять заборона) в Москві можуть підпасти 34-44% транспортних засобів, зареєстрованих на території всієї агломерації російської столиці.

У Санкт-Петербурзі і Ленінградській області з 2,8 млн механічних транспортних засобів (легкові авто складають 82% парку) ймовірно 1,95 млн не зможуть проїхати в райони, де будуть заборонені двигуни нижче "Євро-3", і 2,05 млн – в зони, де заборонять машини з двигунами нижче "Євро-4".

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На тлі запланованих обмежень для неекологічних авто інтерес також представляє вікова структура легкового автопарку. З даних ГИБДД слідує, що в Московській агломерації з усіх 8 млн транспортних засобів 3,16 млн - старше десяти років. У Санкт-Петербурзі і області - понад 1,4 млн таких машин. В цілому в Росії зареєстровано 4,28 млн машин віком до 1 року, 4,36 млн 1-3-річних авто, 4,89 млн 3-5-річних, 11,23 млн 5-10-річних, 8,36 млн 10-15-річних і 14,28 млн машин старше 15 років.