На одному з онлайн-майданчиків з’явилося оголошення про продаж спортивного ЗАЗ Ланос 2004 року випуску. Вірніше, його комплектуючих – машину хочуть реалізувати в розібраному вигляді.

Знайти нового власника ексклюзивному седану має намір сам завод або як мінімум один з його високопоставлених співробітників.

Читайте також: Омелян готує Україну до безпілотних авто

Оголошення розмістив якийсь Сергій із Запоріжжя – той самий, який місяць тому виставив на продаж ЗАЗ Віда, яка використовувалася заводом в краш-тестах, але пізніше прибрав свою пропозицію з Мережі (після галасу в Мережі). У коментарі говориться: “Продам комплектуючі автомобіля Lanos в розібраному стані, переробленого для участі в спортивних змаганнях. Реєстраційні документи відсутні”.

На фото можна побачити, що у Ланоса відсутній двигун, колеса і підрамник (є в наявності, просто зняли). При цьому його загальний стан, в тому числі кузова – ідеальний. Пробіг становить 17 000 км. Ціна – $3 730