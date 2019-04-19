На одной из онлайн-площадок появилось объявление о продаже спортивного ЗАЗ Ланос 2004 года выпуска. Вернее, его комплектующих – машину хотят реализовать в разобранном виде.

Найти нового владельца эксклюзивному седану намерен сам завод или как минимум один из его высокопоставленных сотрудников.

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Объявление разместил некий Сергей из Запорожья – тот самый, который месяц назад выставил на продажу ЗАЗ Вида, которая использовалась заводом в краш-тестах, но позже убрал свое предложение из сети (после шумихи). В комментарии говорится: “Продам комплектующие автомобиля Lanos в разобранном состоянии, переделанного для участия в спортивных соревнованиях. Регистрационные документы отсутствуют”.

На фото можно увидеть, что у Ланоса отсутствует двигатель, колеса и подрамник (есть в наличии, просто сняли). При этом его общее состояние, в том числе кузова – идеальное. Пробег составляет 17 000 км. Цена – $3 730