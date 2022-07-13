За 6 месяцев 2022 года в России было в общей сложности реализовано 84 265 единиц новой коммерческой техники.

Как отмечают эксперты агентства Автостат по итогам обработки и анализа соответствующей информации, это на 29% меньше, чем в 1 полугодии 2021 года.

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Около половины (47,8%) этого рынка приходится на сегмент LCV. Так, с января по июнь продажи легких коммерческих машин составили 40274 экземпляра – на 39,2% ниже результата годовой давности. Несколько меньше было реализовано грузовых автомобилей (37676 шт.; – 18,8%), что соответствует доле в 44,7%. А вот продажа автобусов, напротив, выросла – на 5% до 6315 единиц. Но при этом они занимают всего 7,5% рынка коммерческого транспорта.