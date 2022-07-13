За 6 місяців 2022 року в Росії було загалом реалізовано 84 265 одиниць нової комерційної техніки.

Як зазначають експерти агентства “Автостат” за підсумками обробки та аналізу відповідної інформації, це на 29% менше, ніж у 1 півріччі 2021 року.

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Близько половини (47,8%) цього ринку посідає сегмент LCV. Так, з січня по червень продаж легких комерційних машин становив 40274 екземпляри – на 39,2% нижче за результат річної давності. Дещо менше було реалізовано вантажних автомобілів (37676 шт.; -18,8%), що відповідає частці в 44,7%. А ось продаж автобусів, навпаки, зріс – на 5% до 6315 одиниць. Але при цьому вони займають лише 7,5% ринку комерційного транспорту.