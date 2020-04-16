По неподтвержденной информации, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mercedes таранит ограждение и сооружения на центральном рынке Ровно. Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что автомобиль принадлежит одному из совладельцев торговых площадей Владимиру Рабинюку, он же был за рулем.

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Правоохранители задержали владельца Mercedes-Benz S-Class и составили протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов), хотя мужчина отказался пройти экспертизу. Причины своего поступка Владимир Рабинюк не объяснил.

По словам журналистки Виктории Мамотюк, водитель автомобиля – совладелец вещевого рынка Владимир Рабинюк. Ранее его имя фигурировало в связи с тем, что в его дом неизвестные бросили ручную гранату.

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