За непідтвердженою інформацією, чоловік знаходився за кермом напідпитку.

У мережі з’явилось відео, на якому водій автомобіля Mercedes таранить огорожу та споруди на центральному ринку Рівного. Коли на місце прибула поліція, з’ясувалось, що автомобіль належить одному з співвласників торгівельних площ Володимир Рабінюк, він же був за кермом.

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Правоохоронці затримали власника Mercedes-Benz S-Class та склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), хоча чоловік відмовився пройти експертизу. Причини свого вчинку Володимир Рабінюк не пояснив.



За словами журналістки Вікторії Мамотюк, керманич автівки – співвласник речового ринку Володимир Рабінюк. Раніше його ім’я фігурувало у зв’язку з тим, що в його будинок невідомі жбурнули ручну гранату.

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